Suikerunieterrein is in september weer decor van openluchtbioscoop

Duizenden bezoekers

Onder de zomerse sterrenhemel creëert Zienemaan & Sterren elk jaar grootse en unieke filmvertoningen voor iedereen die houdt van baanbrekende films in een bijzondere setting. Zienemaan & Sterren staat garant voor een gezellige en relaxte sfeer, brutale kortfilms, lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk een filmprogramma waar je U tegen zegt. Wat in 2011 begon als verrassend initiatief op de grasweide van het Ebbingekwartier, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks filmevenement met duizenden bezoekers.



Zienemini

Het festivalterrein biedt ruimte aan diverse foodtrucks, grote steampunk kunstwerken, duizenden bezoekers en natuurlijk verrassende films uit het internationale festivalcircuit. De films starten ‘s avonds zodra het donker genoeg is. Net als voorgaande jaren is er naast het hoofdprogramma ook de kinderbioscoop Zienemini in de Wolkenfabriek. Hier kunnen de jongste filmliefhebbers en hun ouders ‘s middags terecht voor de leukste kinderfilms. ​​​​​​​



Vrijwilligers gezocht

Zienemaan & Sterren wordt georganiseerd door een enthousiast team van filmliefhebbers. Ze zoeken echter nog wel vrijwilligers voor tijdens de opbouw en mensen voor achter de bar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marina van Riel door te mailen op productie@zienemaan.nl.​​​​​​​



Meer informatie over Zienemaan & Sterren vind je op ​​​​​​​het Facebookevent Zienemaan & Sterren en op ​​​​​​​www.zienemaan.nl.