Subterranea: een onderaardse tentoonstelling bij VRIJDAG

Van Witte staan er witte sculpturen met een kristalachtige symmetrie en hangen er pen-, inkt- en potloodtekeningen waarop figuren, die hij troglodieten noemt, door grotten en rotslandschappen dwalen. Braaksma laat houtskooltekeningen zien met figuren, fossielen en artefacten uit oude culturen. De werken op aan elkaar geplakte papieren, hangen los van de muur of staan als beelden verspreid door de ruimte.



Braaksma en Witte studeerden aan Academie Minerva en exposeerden eerder samen bij de Groninger Forum Bibliotheek. Het werk van beide kunstenaars is nog tot vrijdag 19 april te zien.



De Kelder

De Kelder is de tentoonstellingsruimte van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, aan de Walstraat 34. Hier krijgen amateurkunstenaars een podium en exposeren professionele kunstenaars ter inspiratie. Er zijn zo’n zes tentoonstellingen per jaar. Kijk voor meer informatie op bijvrijdag.nl/dekelder.



De expositie opent op 1 maart om 16.00 uur. De entree is gratis.



Afbeelding: Werk Leonard Witte