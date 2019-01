Rahi Rezvani in fotogalerie Noorderlicht

Rahi Rezvani werd geboren in Teheran en begon al op zeer jonge leeftijd aan een opleiding tot schilder en grafisch ontwerper. Hij haalde zijn bachelor in de kunsten aan de kunstacademie van Teheran. In 1998 vluchtte Rezvani gedwongen hals over kop naar Nederland, wegens een foto die hij als persfotograaf had gemaakt. In 2008 behaalde hij een master in fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en sindsdien werkt hij als zelfstandig kunstenaar in de muziek- en theaterwereld, maar ook voor onder meer Atelier Versace en Gucci.



De expositie laat, naast zijn baanbrekende werk voor het Nederlands Dans Theater, waarvoor Rezvani sinds 2006 alle foto’s, campagnes, films en boeken produceert, vooral zijn werk voor de muziekindustrie zien. Zoals Corbijn onlosmakelijk verbonden is met U2, is Rezvani dat met de Editors. Na het fotograferen van de Britse band in de Utrechtse poptempel Tivoli in 2014 kreeg hij de vrije hand voor al hun fotografie, videoclips en artwork. Rezvani’s ontwerp voor het Editors-album Violence werd door de Art Vinyl Awards 2018 genomineerd in de categorie ‘best albumcover’.



De expositie is te zien tot en met 10 maart.