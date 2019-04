Pride Cinema: vanaf nu elke maand een 'roze film' in het Groninger Forum

De serie trapt op maandag 29 april af met een voorpremière van de Keniaanse film Rafiki, die in het thuisland werd verboden vanwege het thema (twee jonge vrouwen die verliefd op elkaar worden).



De tweede film op het programma is het Spaanse Carmen & Lola, eveneens een voorpremière, die op het filmfestival van Cannes werd genomineerd voor de Queer Palm, dé prijs voor LHBT-films.



Als derde op de rol staat Mario, een film over een verboden liefde tussen twee mannen in de voetbalwereld.



Elke film wordt kort ingeleid. Geïnteresseerden kunnen de titels van Pride Cinema terugvinden op de website van het Groninger Forum: www.groningerforum.nl/filmspecials.