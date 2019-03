Pratende lamp in de eigenzinnigste kunstruimte van Groningen: SIGN

Groningen is niet alleen een stad van oude of hedendaagse kunst, maar ook van volstrekt onverwachte en zeer eigenzinnige kunst. Die is vaak te vinden in kunstruimte SIGN aan de Winschoterkade 10. Dat is het enige podium voor actuele, experimentele kunst en ook dat hoort in Groningen. Zaterdagmiddag 9 maart vanaf 13.00 uur is daar een zeer bijzondere presentatie van werk van drie vrouwen: een interactieve installatie.