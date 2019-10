Plantsoenloop in aantocht: heerlijk rennen door meest bosrijke stukje Groningen

De bladeren zijn nu in schitterende kleuren geel, groen, bruin of rood. En dat betekent dat de Plantsoenloop er aan zit te komen. Deze loop door het prachtige Noorderplantsoen, is dit jaar op zaterdag 2 november en de inschrijving, voor mensen van alle leeftijden, is nú weer geopend. Inschrijven kan nu al via: www.plantsoenloop.nl/deelnemen