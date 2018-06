Open Dag Eemshaven: met de bus of boot langs hotspots

Aankomend weekend, zaterdag 23 juni, is er open dag in de Eemshaven. Er gebeurt momenteel van alles in de Eemshaven; er worden vier windparken op zee gebouwd, Google begint aan het tweede deel van haar datacenter, de bouw van de helikopterhaven staat in de startblokken en diverse bedrijven breiden uit.

Centrale vertrekpunten zijn Wijnne Barends en Nijlicht. In Nijlicht is een informatiemarkt plaats, waar onder andere de bedrijven TenneT, Lagerwey, Aldel, Rob Ubels Waddenribtochten en Theo Pouw zich presenteren.



Op het terrein van Wijnne Barends wordt een groot ‘gezelligheidsplein’ voor het hele gezin ingericht. Er zijn foodtrucks, springkussens, een bungee trampoline, schmink en muziek. Daarnaast rijden er voortdurend bussen rond volgens het bekende ‘hop on hop off’ systeem. De route komt langs allerlei bedrijven en projecten in de haven.



Natuurlijk is de haven ook vanaf het water te bekijken. Zo biedt AG Ems twee gratis rondvaarten aan. Daarnaast is AG Ems het aankomstpunt van de personentrein uit Groningen. Verder wordt de hoogste windturbine van Nederland, David van de firma Lagerwey, opengesteld voor het publiek en opent het Zeemanshuis haar deuren.