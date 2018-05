Op 2 juni kun je alvast rondsnuffelen in het Groninger Forum

Iedereen kan zonder aanmelden een bezoekje brengen. Er wordt een vaste en veilige looproute uitgestippeld: vanaf de begane grond via de jeugdafdeling op de eerste en tweede verdieping helemaal naar de vierde verdieping (expozalen), en weer naar beneden.



Toegankelijkheid bouwplaats

De organisatie benadrukt wel dat de bouwplaats niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Kinderen mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene. De liften en roltrappen werken nog niet, dus je moet traplopen.



Wat komt er in het Groninger Forum?

Tijdens de Dag van de Bouw vertellen de aanwezige Forummedewerkers graag wat er in het nieuwe Groninger Forum komt. Op onze website hetnieuwe.groningerforum.nl lees je er alvast meer over.



Open in 2019

Begin 2018 heeft de BAM het hoogste punt bereikt, eind 2018 wordt het gebouw opgeleverd en wordt het gebouw ingericht. In september 2019 opent het Groninger Forum de deuren voor het publiek.