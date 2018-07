Noorderzon: kaartverkoop start; nieuw ticketloket in VRIJDAG theater

Woehoe! Liefhebbers van Noorderzon en cultuur zullen in hun nopjes zijn want vanaf vandaag kunnen ze online tickets bestellen. En vanaf woensdag 1 augustus kan men daarvoor ook terecht op een nieuw ‘fysiek’ adres.

Vandaag om 12:00 uur begint de kaartverkoop voor het volledige programma van Noorderzon. Tickets zijn vanaf dat moment 24/7 verkrijgbaar via de website van Noorderzon.

Maar heeft u je liever even live contact? Dan kunt u van woensdag 1 t/m zaterdag 18 augustus tussen 12:30 en 17:30 uur terecht in het nieuwe Ticket- en Infocentrum in het VRIJDAG Theater aan de Noorderbuitensingel 11.



(Let op: geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag).



Vervolgens opent op maandag 20 augustus de Centrale Kiosk in het Noorderplantsoen. Betalen is op alle locaties mogelijk via contant en pin. Meer kaartverkoop info? Klik hier.