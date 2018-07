Koop een Noorderzonkaartje voor iemand die dat zelf niet kan betalen

Iedereen die voor zichzelf kaartjes koopt, kan een extra kaartje voor tien euro kopen. Noorderzon heeft voor alle festivalvoorstellingen kaarten gereserveerd en zorgt er samen met Quiet Groningen voor dat het kaartje terecht komt bij iemand uit de Quiet Community, die graag een voorstelling zou bezoeken maar niet de financiële mogelijkheden heeft.



Geef een Toegift

‘Geef een Toegift’ is een initiatief van De Verenigde Podiumkunstenfestivals, een samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke festivals. Door het hele land roepen de festivals publiek op om een entreekaartje te kopen voor iemand die het zelf niet kan betalen. Naar analogie van de ‘uitgestelde koffie’ (een project waarbij in koffiezaken bij het afrekenen van een kop koffie voor een tweede kop betaald kon worden, die later door iemand met minder financiële middelen gedronken kon worden) komen de festivals met het ‘uitgestelde kaartje’. Elk deelnemend festival werkt samen met een lokale partner. Voor Noorderzon is dat Quiet Groningen.



Over Quiet

Ondanks de welvaart én de aantrekkende economie leven naar schatting 1,4 miljoen mensen in Nederland in armoede. Quiet wil armoede verzachten en al doende dat sociaal isolement voorkomen of doorbreken. In 2015 is de eerste Quiet Community van start gegaan in Tilburg. In 2017 zijn er community’s in Maastricht, Groningen en Den Bosch van de grond gekomen, in de eerste helft van 2018 zijn Rotterdam, Drechtsteden en Hilvarenbeek gestart. Elke Community werft lokale sponsors om haar ‘members’ om beurten via een digitaal systeem iets aan te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast wil Quiet mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen. Meer informatie via www.quiet.nl.



Over Noorderzon

Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een groot zomerfeest voor zo’n 150.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen. Voorstellingen vinden plaats in tenten en op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen (Noorderzon DownTown). Van donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september 2018 vindt de 28e editie van het festival plaats. Meer informatie: www.noorderzon.nl.



Foto: Knelis