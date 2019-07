Noorderzon heeft programma compleet

Eerder al werd het internationale hoofdprogramma bekend gemaakt, maar nu is ook het programma voor de vele festivals-binnen-het-festival op de website en in het programmamagazine te vinden. De online kaartverkoop start op maandag 15 juli om 12:00 uur via noorderzon.nl.



Programma Noorderzon 2019



Een gedurfd dansexperiment, een verontrustende toneelthriller over het Trumpiaanse tijdperk, intiem stop-motiontheater, een filosofische dans met robots en op zoek naar de muzikale geest van Antarctica: dit is slechts een kleine greep uit het internationale hoofdprogramma.



Lokale makers (zoals Het Houten Huis) komen aan bod bij het Gemaakt in het Noorden-programma. Er zijn literaire helden bij Literaturia (waaronder Lévi Weemoedt & Özcan Akyol), uitdagende lezingen, talkshows en debatten bij het Contextprogramma (met onder meer Michiel Lieuwma van De Snijtafel), meer dan 70 concerten in het Muziekprogramma (waaronder De Likt), voorstellingen voor de jongste gasten bij De Speelweide en korte voorstellingen in het Containerprogramma.



Meer informatie is te vinden op noorderzon.nl/programma en in het programmamagazine, dat vanaf deze week wordt verspreid.



Online kaartverkoop



Aanstaande maandag 15 juli om 12:00 uur gaan de kaarten voor vrijwel het gehele programma van Noorderzon in de verkoop via www.noorderzon.nl.