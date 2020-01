Nieuwste museum in Stad geopend: Storyworld in Forum Groningen

Groningen is een nieuw museum rijker: Storyworld. Dat is de opvolger van het Nederlands Stripmuseum, en is gevestigd op de zesde verdieping van Forum Groningen. Zaterdagmorgen om tien uur gingen de deuren open.

In Storyworld is een groot deel van de collectie te vinden van het oude Stripmuseum dat was gevestigd aan de Westerhaven. Maar Storyworld richt zich veel meer op nieuwe, moderne manieren op stripverhalen te vertellen en probeert ook een beeld te geven van toekomstige technische mogelijkheden om verhalen te vertellen. Behalve voor strips, kan men er ook terecht voor animaties en games.

Bezoekers worden gestimuleerd om interactief met beelden bezig te gaan. Forum Groningen hoopt met het nieuwe museum er een nieuwe publiekstrekker bij te hebben. In het oude Stripmuseum aan de Westerhaven kwamen in 2018 18.000 bezoekers, en de verwachting is dat dat in het Forum aanzienlijk meer zullen worden. In het museum is veel interactief. Zo kun je gekke bekken trekken, die worden dan gescand en dan zie je welke emoties je hebt. Op een groot scherm verschijnen vervolgens de lijnen die je nodig hebt om bijvoorbeeld een boos poppetje te tekenen.

Met Aladdin, Aloy, Spiderman en Lucky Luke Voor de opening kwamen vier bijzondere striphelden naar Groningen: Aladdin, Aloy, Spiderman en Lucky Luke.

Foto van een openingsbijeenkomst gisteren van Storyworld. Foto Twitter, Benjamin Derksen.

Feestelijke openingsdag

De hele dag stond Forum Groningen verder in het teken van de opening van Storyworld. Het publiek kan aanschuiven bij verschillende workshops, geschminkt worden, games spelen, strips lezen, buttons stampen en tekendemonstraties bijwonen van de internationaal bekende kunstenaars Lois van Baarle en Romano Molenaar. Van Baarle is bekend van haar vrije werk en haar werk voor de game Horizon Zero Dawn. Molenaar tekent onder andere Batman en X-men Unlimited. En natuurlijk was het mogelijk een levende selfie te maken met Spiderman, Aloy, Lucky Luke of Aladdin

Lucky Luke en wethouder Paul de Rook. (Foto: Rieks Oijnhausen).