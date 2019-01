Gezellig Nieuwjaarsfeest Martiniplaza in teken komst Haren en Ten Boer

Spijtig genoeg was burgemeester Den Oudsten er niet dit jaar, evenmin als veel gemeenteraadsleden, maar dat had te maken met het feit dat de nieuwe raadsleden nog moeten worden beëdigd. In elk geval was het gisteravond een prachtige gelegenheid om op vrolijke en ontspannen wijze aan het nieuwe jaar te beginnen.

Aangezien de burgemeester er niet was werden de honneurs waargenomen door directeur Willem de Kok van Martiniplaza die een korte nieuwjaarsrede hield. Hij verwelkomde inwoners van de dorpen Haren en Ten Boer die nu bij de vernieuwde gemeente Groningen horen.

Stadlanders

Martiniplaza had ter gelegenheid van het Nieuwjaarsfeest ook een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe bijnaam voor Groningers. Die noemen elkaar vaak ‘Stadjers’. Maar de nieuwe inwoners van de gemeente Groningen in Haren en Ten Boer wonen dus nog wel steeds in dorpen en niet in de stad. De nieuwe gemeente Groningen bestaat voor een groot deel ook uit landelijk gebied. Vandaar de vraag of het niet een goed idee zou zijn om een nieuwe bijnaam te kiezen.

Volgens directeur Willen de Kok was er veel belangstelling voor de wedstrijd en waren er honderden inzendingen. Uiteindelijk was er een duidelijke meerderheid voor de naam ‘Stadlander’.

De naam ‘Stadlander’ heeft geen officiële status. De vraag is daarom nu of inwoners van de ‘’oude “ gemeente Groningen het vertrouwde ‘Stadjer’ snel uit hun hoofd zullen kunnen krijgen. Dat zal de toekomst leren.