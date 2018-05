Missie zkt. Massa: energieke theatervoorstelling op Groningse schroothoop

Thijs Prein en Merijn de Jong rijden als Viktor Chlebnikov en Vladimir Majakovski in een terreinwagen met oplegger door het land. Eenmaal aangekomen op de schroothoop stallen de revolutiekunstenaars hun pop-up decor uit en begint een wonderlijke aanklacht tegen de conformistische mens die maar niet in actie wil komen tegen het kapitalisme. 'We willen als mensheid de wereld verbeteren, maar we lopen steeds tegen dezelfde muur. Als individu wil je misschien grootse dingen doen, je hebt de massa nodig om je idealen werkelijk te verwezenlijken. Een revolutie die gedoemd is om keer op keer te mislukken.' Met Thijs Prein en Merijn de Jong. Scenario: Ko van den Bosch. Regie is in handen van Peter Vandemeulebroecke & Ko van den Bosch. Vormgeving: Roelof Pothuis. Met muziek van Tin Men & the Telephone! Missie zkt. Massa is een PeerGrouP-productie in samenwerking met Kat op het Spek.

Speeldata en locaties

De voorstelling is in mei, juni en juli te zien in Groningen, Amsterdam en Rotterdam.



do 10 mei: 20.30 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen (try-out)

vr 11 mei: 20.30 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen (première)

za 12 mei: 20.30 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen

zo 13 mei: 15.00 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen

wo 16 t/m za 19 mei: 20.30 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen

zo 20 mei: 15.00 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen

wo 23 t/m za 26 mei: 20.30 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen

zo 27 mei: 15 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen



wo 30 mei t/m zo 3 juni: 20.30 uur: Pllek in Amsterdam



wo 6 t/m za 9 juni: 20.30 uur: SimmereN Schroot BV in Groningen



wo 13 t/m za 16 juni: 20.30 uur: Theater Walhalla in Rotterdam

zo 17 juni: 15.00 uur: Theater Walhalla in Rotterdam



wo 20 t/m zo 24 juni: 20.30 uur: Fruittuin van West in Amsterdam.



wo 27 juni t/m di 3 juli: De Parade in Rotterdam.