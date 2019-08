Middeleeuws museumschip Kasteel Vlotburg vaart Groningen binnen

Groningse kinderen hebben er vanaf vandaag een bijzondere attractie bij: vandaag vaart er een Museumboot de stad is. Deze staat volledig in het teken van de middeleeuwen. Tot 23 september kunnen kinderen zich op deze boot helemaal onderdompelen in ridderverhalen en sprookjes.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De middeleeuwen waren woeste en donkere tijden. Een tijd van kastelen, ridders, jonkvrouwen en heldhaftige strijders. Kinderogen lichten op wanneer ze de prachtige verhalen horen over de ruige tochten van ridders in hun schitterende wapenuitrusting. Toch was het leven niet altijd zo glorieus als in de verhalen en de sprookjes.

Heb je wel eens stil gestaan bij het dagelijks leven van de horigen, de ambachtslieden, de knechten en de meiden?

Op het reizend museumschip kun je op een unieke en verrassende manier dit leven van dichtbij ervaren. De medewerkers tonen er levensechte taferelen van de wijze waarop de mensen aten, wat voor kleding ze droegen en de verschillende ambachten en middeleeuwse gebruiken