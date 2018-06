Maalkop: theaterdialoog tussen boer en koe

Op vrijdag 22 juni gaat in een voormalig melkveebedrijf in Ten Boer het theaterstuk Maalkop in première. De voorstelling vertelt het verhaal van een jonge boer, gespeeld door Fabian Jansen, die noodgedwongen afstand moet doen van zijn bedrijf. De boer voelt zich vergroeid met de streek, de grond en zijn dieren. Hij kan niet meer terug, alleen nog terugkijken. Alleen een koe houdt hem overeind, of houdt zij hem juist gevangen?

Maalkop is een theaterdialoog tussen een man en zijn koe. Een verrassende combinatie waarin Jansen improviseert met zijn tegenspeler: koe Martje160. Een intiem portret over de onontkoombare ondergang van een jonge boer en zijn liefde voor zijn land en zijn bedrijf.

Crew

Acteur Fabian Jansen is bekend van de musical Hij Gelooft In Mij over André Hazes en speelde in films als Mannenharten, Nena en Dorst. Regisseur en schrijver Jos van Kan werkte in zijn lange carrière aan minstens 85 toneel-, muziektheater- en operavoorstellingen over de hele wereld.