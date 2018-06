Led Zeppelin Masters komend voorjaar naar Oosterpoort

De rauwe, metallic blues van Whole Lotta Love, het epische Stairway to Heaven en de pure opwinding van Kashmir. Led Zeppelin Masters viert met de Stairway To Heaven tour op donderdag 28 maart de vijftig jarige verjaardag van het debuutalbum van Led Zeppelin.





Led Zeppelin Masters



Met frontman Vince Contarino en de adembenemende kracht van het vijfendertigkoppige The Black Dog Orchestra vieren de Led Zeppelin Masters de tijdloze muzikale nalatenschap van Led Zeppelin. Zij brengen een ode aan Led Zeppelin in een concert gevuld met maar liefst achttien meesterwerken van Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham en John Paul Jones.



Lovende reacties



Na talloze uitverkochte shows in het Sydney Opera House en tours door Australië en het Verenigd Koninkrijk komt Led Zeppelin Masters ditmaal voor het eerst naar het vasteland van Europa. Naar aanleiding van de tours ontving de band de afgelopen jaren lovende reacties van zowel Led Zeppelin fans als muziekcritici. Ook van Dave Lewis, redacteur van het wereldberoemde Led Zeppelin fanzine Tight But Loose. Zo noemde Lewis de uitvoering van The Rain Song “simpelweg een van de beste Led Zeppelin uitvoeringen die ik ooit heb gezien door een andere band dan Led Zeppelin zelf.”



De kaartverkoop voor de Stairway To Heaven tour begint vrijdag 15 juni om 9:00 uur.



Led Zeppelin Masters | Stairway to Heaven

Do 28 mrt | 20.30 uur

De Oosterpoort

€ 45,50 (inclusief € 3,50 servicekosten)