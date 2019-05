Landelijke tournee succesvoorstelling Maalkop start in Ten Boer

Maalkop

Maalkop vertelt het verhaal van een jonge boer, gespeeld door Fabian Jansen, die noodgedwongen afstand moet doen van zijn bedrijf. De boer voelt zich vergroeid met de streek, de grond en zijn dieren. Hij kan niet meer terug, alleen nog terugkijken. Alleen een koe houdt hem overeind, of houdt zij hem juist gevangen? Maalkop is een indringende voorstelling over een alleenstaande boer in het nauw.



Reprise

Maalkop is ontwikkeld door PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland in samenspraak met Zorg om Boer en Tuinder en LTO. Eerdere voorstellingen in Ten Boer en Goutum (Friesland) in het voorjaar van 2018 verkochten snel uit. Ook voor de reprise in het najaar in Siegerswoude en Dwingeloo waren beiden uitverkocht. Maalkop gaat daarom dit jaar opnieuw op tournee door het Noorden gevolgd door voorstellingen op theaterfestival Karavaan in Alkmaar. Daarna volgen nog speelbeurten in het Oosten en Zuiden van het land.



Discussie

Het thema rond de boer in psychische nood kon op veel aandacht rekenen van media en overheid. Zo schreef De Correspondent een groot artikel over psychische nood onder boeren en besteedde ook dagblad Trouw veel aandacht aan de thematiek. Volgens actualiteitenprogramma Nieuwsuur toont onderzoek in omringende landen aan dat het aantal zelfmoorden bij boeren beduidend meer voorkomt dan bij andere beroepsgroepen. Minister van Landbouw Carola Schouten kondigde afgelopen november maatregelen aan om het aantal zelfmoorden onder boeren tegen te gaan.



Speeldata

Maalkop is te zien in een leegstaand melkveebedrijf aan de Huizenga’s laan 7 in Ten Boer. Speeltijden zijn:



Do 23 mei om 20 uur

Vr 24 mei om 20 uur

Za 25 mei om 15 en 20 uur

Zo 26 mei om 15 uur

Do 30 mei om 20 uur

Vr 31 mei om 20 uur

Za 1 juni om 15 en 20 uur

Zo 2 juni om 15 uur