Laatste wens vervuld: bezoek aan Forum Groningen - ‘Waanzinnig mooi’

De meningen over het Groninger Forum zijn verdeeld in Groningen. Maar één Stadjer die al vast een rondleiding heeft gekregen is er zeer van onder de indruk. Bob Dam kreeg een uitnodiging van directeur Dirk Nijdam om het gebouw vorige week donderdag al te bekijken. Daarmee ging voor hem een wens in vervulling omdat hij binnenkort komt te overlijden.