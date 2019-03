Komende maanden volop Foodfestivals in Groningen

Liefhebbers van lekker eten en drinken komen in Groningen de komende maanden niets tekort. Tot en met augustus van dit jaar is er elke maand wel een foodfestival in de stad of provincie. Genieten van de lekkerste gerechten en dranken uit alle delen van de wereld, met op de achtergrond de klanken van gezellige muziek. Dat is toch het ultieme geluksgevoel? Marketing Groningen heeft de foodfestivals voor je op een rij gezet.

Whisky Festival Noord Nederland | Der Aa-kerk, Groningen



29 t/m 31 maart 2019 - Dit voorjaar is het weer zover: het Whisky Festival Noord Nederland in de Der Aa-kerk in Groningen. Het festival trekt vele duizenden bezoekers naar de monumentale kerk en is bovendien niet alleen leuk voor de echte whiskykenner, maar juist ook zeer geschikt voor de beginnende whiskydrinker. Lees meer>>



Bierfestival Groningen | Martinikerk, Groningen



3 t/m 6 april 2019 - Dat Groningers van bier houden is inmiddels wel bekend. Het is daarom ook niet zo gek dat de Martinikerk het schitterende decor voor het Bierfestival is. Maak kennis met nationale en internationale tapbieren en bieren op fles. Daarnaast is er een uitgebreid programma met diverse masterclasses en wedstrijden. Lees meer>>



Lekker Noordbroek | Zuiderstraat, Noordbroek



25 en 26 mei 2019 - Lekker Noordbroek is hét culinaire festival voor jong en oud met foodtrucks, streekproducten, muziek en veel meer. Elk jaar wordt het terrein omgetoverd in een culinair walhalla waar je heerlijk kunt genieten, ontdekken en beleven. Lees meer>>



De Culinaire Verleiding | De Brink, Zuidlaren



15 & 16 juni 2019 - Het festival doet zijn naam eer aan: de bezoekers worden verleid met de meest lekkere hapjes, van fingerfood tot streetfood en andere lekkernijen. Alle foodtrucks samen vormen één groot pop-up restaurant. Lees meer>>



De Culinaire Verleiding | Noorderplantsoen, Groningen



5 t/m 7 juli 2019 - Tijdens de Culinaire Verleiding staat het Noorderplantsoen drie dagen vol met foodtrucks en eetkraampjes. VanSurinaamse roti en Hollandse runderstoofpot; van biologisch tot lekker ongezond. Een culinaire happening voor foodliefhebbers, fijnproevers en kookgekken! Lees meer>>



Noorderzon Performing Arts Festival Groningen | Noorderplantsoen, Groningen



15 t/m 25 augustus 2019 - Hoewel Noorderzon toch echt een internationaal kunstenfestival is, heeft het - gezien de vele bars, foodtrucks en pop-up restaurants - ook wel iets weg van een foodfestival. Dit zomerfeest in het Noorderplantsoen trekt jaarlijks bezoekers uit alle hoeken van de wereld. En dat is terug te zien in een gevarieerd aanbod aan (inter)nationaal eten en drinken.. Lees meer>>

Ben je al aan het watertanden? Noteer de data alvast in je agenda en beleef 6 maanden vol culinaire hoogstandjes in Groningen.