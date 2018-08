Komend weekend Dub Soundsystem Festival bij EM2

Groningen kent maar liefst twee dub -en reggae soundsystems. Journeymen Soundsystem is al decennialang een graag geziene gast op menig feest en festival. Journeyman heeft de nieuwkomer ‘Jah Rocket Soundsystem’ gevraagd het programma van de zondag op te vullen.



Een soundsystem is meer dan alleen een DJ met een lading platen. De imposante geluidsboxen die door de crews worden geïnstalleerd zijn zelf gemaakt. Door maanden noeste arbeid wordt de soundsystem helemaal afgestemd om het geluid zo optimaal mogelijk ter gehore te brengen.



Bij dub betekent dit met name veel ‘sub’, of te wel lage tonen. Dub is een sub-genre van reggae waarbij veelal de vocalen worden weggelaten en de tracks worden vervormd. Er wordt uitsluitend met vinyl gedraaid. De beide soundsystems hebben dan ook een verzameling platen van de meest uiteenlopende en obscure reggae artiesten.



Vier vakantie in eigen stad en waan je op de Cariben met deze warme klanken. EM2 heeft een groot terras en tuin en serveert gepaste drankjes en eten om het vakantiegevoel te optimaliseren.



Waar: EM2, Energieweg 10

Wanneer: 11 en 12 augustus, van 16.00 – 1.00 uur

Prijs: gratis

