Kerstvieringen - diensten en -missen in Groningen

Voor wie in Groningen Kerstavond, of Eerste of Tweede Kerstdag naar de kerk wil gaan, valt er veel te kiezen. Hieronder een klein overzicht.

Ook dit jaar is er weer de traditionele kerstnachtdienst in de monumentale Nieuwe Kerk in Groningen. (Al 350 jaar nieuw.) Met samenzang van veel bekende kerstliederen. Het geboorteverhaal wordt gelezen zoals het in de bijbel staat.De sopranen Gerdine en Judith Tuinstra laten als engelen van zich horen. Het grote orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.