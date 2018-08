KEI-week viert extra feest tijdens 50e editie

Tijdens maar liefst 18 KEI-evenementen kunnen de nieuwe studenten kennis maken met alles wat het studentenleven te bieden heeft. Zo presenteren de sport-, cultuur- en gezelligheidsverenigingen zich tijdens verschillende activiteiten aan hun toekomstige leden. Daarnaast maken de studenten in spé natuurlijk kennis met het Groningse uitgaansleven. Dit jaar komt Tim Hofman naar Groningen om te vertellen over zijn studententijd. Ook zijn er optredens van Bizzey, Dirtcaps Wulf en de Groningse trots Kraantje Pappie.



Het gouden jubileum

Wat de KEI-week dit jaar extra feestelijk maakt is haar vijftigjarige jubileum. Om aandacht aan dit hoogtepunt te schenken heeft de KEI-week het jaarlijkse Open Air Festival in een nieuw jasje gestoken. Onder de naam 'Lustrumfestival: KEI at the Beach' kunnen de studenten bij de Kardingerplas genieten van een unieke sfeer en locatie aan het water.



Stadjer en student

De organisatie van de KEI-week wil ook dat de nieuwe studenten en de Stadjers meer met elkaar in contact komen. De eerstejaarsstudenten ontvangen daarom dit jaar een koffiemok in hun KEI-tasje. "We hopen zo dat stadjer en student het gesprek met elkaar aangaan. Wij geloven dat er dan wederzijds begrip zal ontstaan en het begin van een mooie tijd om samen te wonen in deze mooie stad", aldus Marc Boels, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stichting KEI.



Ieder jaar een stukje duurzamer

De KEI-week stimuleert niet alleen een goed relatie met de inwoners van Groningen, maar ook met haar omgeving. Elk jaar wordt het evenement een stukje groener. Zo wordt met windmolens, zonnepanelen en fietsen energie opgewekt op een Duurzaam Podium, tijdens het festival van donderdag. Ook heeft de KEI-week in samenwerking met de Green Office van de Rijksuniversiteit Groningen een ‘Meatless Monday’ bedacht: alle deelnemers krijgen op maandag de mogelijkheid om vegetarisch te eten. Daarnaast zal het Green Team tijdens de KEI-week onder andere water-, afval- en elektriciteitsmetingen verrichten om het verbruik van de KEI-week inzichtelijk te maken.



De ambitie van de organisatie spreekt uit de Green Key die de KEI-week sinds 2017 bezit: hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven en evenementen. Samen met het Groningse Noorderzon, is de KEI-week het enige publieksevenementen in Nederland met dit keurmerk.



Het volledige programma van de KEI-week is te vinden op www.keiweek.nl.