Jonge talenten Santelli beleven première met circusvoorstelling 'Matilda'

Op zondag 26 mei gaat de nieuwe voorstelling van de 'Jonge Talenten’ van jeugdcircus Santelli in première. In de Concertzaal van cultuurcentrum VRIJDAG brengen zij die dag een spectaculaire cirscusbewerking van het beroemde Roald Dahl-boek Matilda op de planken.

In de Jonge Talenten-groep van Santelli zitten zestien kinderen van tussen de 9 en 12 jaar oud die hun eerste stappen op het circustheaterpodium zetten. Zij trainen onder intensieve begeleiding van deskundige trainers 4 tot 8 uren per week en maken elk jaar een nieuwe voorstelling, die vervolgens van het voorjaar tot het najaar op de planken wordt gebracht.

Over de voorstelling



“Trots wandelt Matilda over het koord naar school. Eindelijk mag ze! Samen met klasgenoten klimt ze op de tafels en bouwt spannende piramides. De liefste juf Engel doet gewoon mee!



Iedereen is bang voor het hoofd van de school. Mevrouw Bulstronk is een nare juf, ze trekt kinderen aan hun haren en gooit ze door de lucht.



De vader van Matilda heeft geen schone handen en hij voert de hele dag niets uit. Wanneer de FBI hier weet van krijgt, hebben de ouders van Matilda er, behalve hun veel te slimme dochter, nog een probleem bij.”