Jacqueline Govaert in november naar de Stadsschouwburg

In 2015 kwam Govaert met haar eerste theatervoorstelling Zo Zit Dat Dus. Hierin nam zij het publiek mee in haar verhaal over hoe het nou allemaal zit met de eerste liedjes die ze ooit schreef, het missen van Krezip en haar leven van toen en haar leven nu al 30-plusser. Jacqueline en het theater bleken een gouden match te zijn.



Zo Zit Dat Dus Ook



Met haar nieuwe theatervoorstelling Zo Zit Dat Dus Ook is Jacqueline weer wat volwassen jaren verder en heeft zij een prachtig nieuw album Lighthearted Years op zak. Ze staat te popelen om weer om de theaterplanken te staan. “Er is opnieuw zo veel te vertellen over de nieuwe songs, of over oude songs die ondertussen iets heel anders zijn gaan betekenen. Over het leven überhaupt, wat steeds zo verandert en waar ik wat van probeer te begrijpen door erover te schrijven.”