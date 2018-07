Iedereen mag aan de slag bij de open studio van EigenBaas

In de creatieve giftshop EigenBaas zijn drie ondernemers in april gestart met de verkoop en productie. Sinds deze maand versterkt Michiel Rasker van Muziekstudio Popcult Soundofficials het concept. Hij stelt zijn muziekstudio zaterdag open om samen met u een eigen track, beat of ringtone (op Ipad) te bouwen en andere grensverleggende muziek te maken. Michiel zal ook live miniconcerten geven op zijn vleugel.



Carolien Felkers van Woodwonders maakt lasergesneden sieraden en woonaccessoires, met hout als basismateriaal. Tijdens de open studiodag kunnen bezoekers op de lasermachine bijvoorbeeld een eigen tekening lasergraveren in hout.



Dennis van Spangenberg Lighting ontwerpt en maakt zijn unieke lampen van zand en papier. Na veel experimenteren heeft hij nu de juiste vormen en textuur. Bezoekers kunnen zaterdag kennismaken met dit unieke natuurlijke materiaal door met hem een candlecup te maken.



Met illustrator Josine Kamstra van SYHN kunnen bezoekers een eigen tas. Josine is bekend van diverse muurschilderingen en zal zaterdag ook live zo’n schildering in de studio van EigenBaas maken.



Deelname aan de workshops is tegen kostprijs van het gebruikte materiaal (vanaf €3).



De winkelstudio van EigenBaas is mogelijk gemaakt met hulp van de Gemeente Groningen en er is nog plek in de winkel voor meer creatieve starters.



Foto: Facebook Studio EigenBaas