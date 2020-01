Holocaust-monument Daan Roosegaarde in Synagoge

In de synagoge in de Folkingestraat is vanaf 22 januari het Holocaustmonument Levenslicht te zien. Dit monument van kunstenaar Daan Roosegaarde bestaat uit stenen die om de paar seconden oplichten, als een ademhaling in licht. Het gaat om een landelijk project: niet alleen in Groningen, ook in 150 andere Nederlandse gemeenten is er een tijdelijk monument van oplichtende stenen.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijdde. Over de hele wereld wordt deze bijzondere, historische gebeurtenis herdacht. In Groningen gebeurt dat dus met dit Holocaust-monument.



Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft voor een kunstwerk met stenen gekozen omdat zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen erg belangrijk zijn. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de overweldigende betekenis van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en leefden. Uit de gemeente Groningen zijn meer dan 2850 Joodse Stadjers tijdens de Tweede Wereldoorlog opgepakt, weggevoerd en vermoord.



De stenen in het tijdelijk monument lichten om de paar seconden op, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht of deel te nemen aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.



Avondopenstellingen



De Stichting Folkingestraat Synagoge en de gemeente Groningen hebben het tijdelijke Holocaustmonument een passende plek gegeven in de Synagoge. Omdat het monument het beste tot zijn recht komt in het donker, zijn er speciale, vrij toegankelijke avondopenstellingen op 22, 23, 29 en 30 januari. De avondopstellingen zijn telkens van 19.30 tot 21.30 uur en worden omlijst met lezingen, voordachten en/of muziek.