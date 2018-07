Komend weekend Hogeland Festival op Cultuurerf Andledon

Centraal gelegen in de nieuwe gemeente Het Hogeland is Den Andel de ideale plek voor het jaarlijks terugkerende Hogeland Festival. Vrijwel iedereen die komende zondag op Andledon muziek maakt en producten aanbiedt, is afkomstig uit het gebied tussen Wad en Stad. Het festival zal traditiegetrouw worden geopend met de voordracht van huisdichter Gritters lofzang op het Hogeland, getiteld ‘Lucht kust ruimte’.



Djembémeester Louis Godschalk verzorgt op het festival enkele optredens verzorgen met de djembé, en daarnaast zal hij enige inspirerende workshops verzorgen. Wie deel wil nemen kan zijn of haar eigen djembé meenemen, maar er zijn ook voldoende djembés om te lenen.



Het muziekpodium biedt dit jaar ruimte aan een viertal bands en een duo. Op het programma staan optredens van Stepping Stone (rock), Blues Encore (semi-akoestische blues), The White Duck (jazz/blues/rock), Paradise Parade (theatrale, melodieuze pop) en Kok en Reineman (sfeervolle folk, met eigen werk en covers van onder meer Bob Dylan).



De ‘Foodies & Goodies’ markt biedt dit jaar een reeks bijzondere waren, waaronder – naast veel andere producten - kazen en kaarsen, bloemenkransen, wol en schilderijen. Het publiek kan deelnemen aan een workshop handlettering, en daarnaast – in een prachtige Amerikaanse trailer - zijn of haar hand laten lezen.



Met het Hogeland Festival sluit Andledon zijn cultuurseizoen 2017-2018 feestelijk af. Begin september start het nieuwe seizoen, met als eerste evenement een kampvuurconcert verzorgd door singer-songwriter Cees Reezigt en zijn nieuwe band.



Het Hogeland Festival in Den Andel start zondag 15 juli om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De entree is gratis.