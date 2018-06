Haydn Jeugd Strijkorkest: bijzondere uitvoering in Lutherse Kerk

Zaterdag 30 juni komen de orkestleden van het Haydn Jeugd Strijkorkest in actie om geld in te zamelen voor hun tournee naar Italië. Tijdens deze reis in juli geeft het orkest maar liefst zeven concerten in Toscane. Maar voor ze die concerten kunnen geven moeten ze wel eerst naar Italië reizen, en om dat te bekostigen geven ze een bijzonder concert.

De actiedag op 30 juni begint om 11.30 uur met een koffieconcert in de Lutherse Kerk (Haddingestraat 23). Voor aanvang van het concert is er koffie met gebak – per punt of per hele taart – te koop en na afloop is er een meet & greet met dirigent en orkestleden.

’s Middags musiceren de orkestleden in kleine ensembles in de Groninger binnenstad. In de Folkingestraat, de Zwanestraat, de Ubbo Emmiussingel en op het Stationsplein verrassen de jonge strijkers nietsvermoedende voorbijgangers met mooie muziek.

De gehele opbrengst van de actiedag komt ten goede aan de komende concertreis naar Italië.

Kijk voor meer informatie over het HJSO, de tournee én de actiedag op www.hjso.nl