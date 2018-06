Hardlopend door laboratoria en bedrijven op Campus Groningen

Een bijzondere belevingsrun waarbij je al (hard)lopend de Zernike Campus beter zal leren kennen. De initiatiefnemers van de Campus Trail zijn Campus Groningen, Sportstudies Hanzehogeschool, ACLO, Lode Holding en Bedrijvenvereniging WEST.

“Een actief evenement op de Campus waarmee ‘Healthy Ageing’ zichtbaar wordt was lange tijd een wens van Lode Holding. Wij geloven dat beweging cruciaal is voor gezondheid, functioneren en presteren. Onze business is gericht op het betrouwbaar meten en monitoren van bewegen en prestatievermogen. We vinden het geweldig dat dit evenement op ons eigen terrein plaats zal vinden en laten graag zien wat we in huis hebben.” aldus Johannes Wolters (directeur Lode Holding).

Start en finish



Op 6 september 2018 starten de eerste deelnemers om 17.00 uur vanaf het Willem Alexander Sportcentrum. Het parcours van in totaal 6,5 km volgt vanaf daar zijn weg door de verschillende gebouwen. De finish is evenals de startlocatie bij het Willem Alexander Sportcentrum waar deelnemers na afloop van het evenement een medaille in ontvangst mogen nemen.

Inschrijven



De inschrijving is geopend en loopt via de website van Campus Groningen (https://campus.groningen.nl/events/campus-trail-2018). Ben je student? Vul dan je studentnummer in en ontvang €5-, korting. Samen starten met een (bedrijven)team? Dat is ook mogelijk!

Volop in beweging op Campus Groningen



De Campus Trail maakt deel uit van een reeks evenementen en acties die sporten en bewegen stimuleren op Campus Groningen. Zo wordt er volgende maand ook een nieuwe 4 Mijl route uitgezet op de Healthy Ageing Campus, onderdeel van Campus Groningen. Deze nieuwe hardlooproute wordt feestelijk geopend op 12 juli om 16.00 uur bij DOT Groningen. Ook de 4 Mijl route op Zernike Campus is dit jaar vernieuwd. Verder zijn er plannen in de maak om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren op de Campus, door middel van groene parkzones en buitenfitnessapparatuur.

“In het kader van het 100-jarig jubileum van het Instituut voor Sportstudies en het ‘Active Ageing on Campus’ programma hebben wij het stokje overgenomen als host en medeorganisator van de Campus Trail. Het is een uniek sportevenement waarbij deelnemers de diversiteit van de Zernike Campus ervaren en we aandacht vragen voor een gezonde Campus. Het aanjagen van een actieve beweegomgeving op de Campus is iets waar Sportstudies zich met partners honderd procent voor inzet”, aldus Kris Tuinier, Dean Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen.