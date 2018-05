Groot festival rond oude Groninger kerken: ‘Terug naar het begin’

Muziek, theater, oude Groninger kerken, prachtige landschappen: er valt volgend weekend veel te genieten, te zien en te beleven in de omgeving van Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Dat is te danken aan het festival ‘Terug naar het begin’ dat van vrijdag 25 mei, tot en met zondag 27 mei voor de tiende keer wordt gehouden.

Intieme optredens in oude Groninger kerken, met deze formule trekt het festival Terug naar het begin jaarlijks nieuwe bezoekers naar de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Dit jaar viert het festival haar tienjarige bestaan, van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei 2018. Ter ere van dit lustrum is er een extra festivaldag in het leven geroepen. Met bijna vijftig acts op ruim dertig locaties is het aanbod groot. Al fietsend door het Groninger wierdenlandschap ontdekken bezoekers een mix van Groninger talenten en landelijke grootheden. Het hart van het festival is De Proeftuin, gelegen achter de Nicolaikerk middenin het historisch centrum van Appingedam.

Uniek programma

Terwijl de twaalfde en dertiende -eeuwse kerken bezoekers het gevoel geven van een betoverende stap terug in de tijd, is de programmering van Terug naar het begin eigentijds. Van muziek tot theater en van literatuur tot beeldende kunst; alle artiesten nemen de intimiteit van de middeleeuwse kerkjes als uitgangspunt. Zo is een intens programma ontstaan, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke verhalen, reflectie, geborgenheid.

Zo vertelt performer/rapper Saman Amini in de kerk van Uitwierde het indringende verhaal over ontheemding en op de vlucht zijn; Het Houten Huis zorgt voor een theatraal stiltemoment voor jong en oud in de Centrumkerk van Delfzijl; in Centrum Kabzëel Appingedam speelt pianist Michiel Borstlap zijn nummers geheel in terug-naar-het-begin-stijl op de piano waarop hij heeft leren spelen in zijn jeugd.

In het festivalhart kan de bezoeker terecht voor onweerstaanbare lustrumfeestjes met o.a. het energieke koperkwintet K.O. Brass! (bestaande uit de kopersectie van The Kyteman Orchestra) en aanstekelijke zigeuner- en balkanmuziek van La Panika. De tiende editie wordt geopend door harpist van wereldformaat Remy van Kesteren en het collectief Blauwe Uur in de Nicolaïkerk van Appingedam. Ga voor deze en nog veel meer acts naar www.terugnaarhetbegin.nl.