Groningse Muziektheater GOOV brengt musical over 75 jaar bevrijding in Stadsschouwburg

De Groningse Muziektheatergroep GOOV brengt een Nederlandse vertaling van de Amerikaanse musical De Producers in de Stadsschouwburg. Het is een komische musical van de bekende filmregisseur Mel Brooks, waarin met gevoelige zaken de spot wordt gedreven, omdat humor vaak veel effectiever is dan een ernstige, serieuze benadering.

Na het succes van Chess maakt GOOV Muziektheater zich op voor de musical De Producers. Ben Smit, nieuwe regisseur van GOOV Muziektheater, tekent voor de regie.

De Producers

GOOV Muziektheater speelt van 10 t/m 13 september 2020 ten tijde van de viering 75 jaar bevrijding De Producers in de Stadsschouwburg Groningen. Deze komische musical was op Broadway een enorm succes en werd bekroond met 12 Tony Awards.

De verhaallijn

Producer Max Bialystock meent dat hij meer geld kan slaan uit een musicalflop dan uit een hit. Daarom gaat hij samen met zijn sullige boekhouder Leo Bloom op zoek naar het slechtst mogelijke verhaal, de slechtst mogelijke regisseur en de slechtst mogelijke acteurs.

Komedie werkt bevrijdend

Ben Smit ziet De Producers als een grote uitdaging: “Deze musical is niet vaak opgevoerd maar heeft altijd lovende recensies gekregen”. Ben Smit typeert De Producers als een komedie pur sang. Bij een komedie is alles over de top, er zijn geen taboes. Als publiek heb je meteen door dat het niet echt is. Hierdoor kunnen ook pijnlijke thema’s aan bod komen.

De Producers is geschreven door de bekende filmregisseur Mel Brooks. Mel Brooks (1926, New York) werd geboren in een Joods-Duits gezin. Hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Amerikaanse leger.

Mel Brooks zag het als zijn taak om vreselijke dingen ‘onderhoudend’ te maken, hij had een unieke manier om antisemitisme te bestrijden. Dit wordt ook zichtbaar in De Producers. Hij verwoordde het als volgt: “Stap op een zeepkist met Hitler, je gaat verliezen, hij was een groot redenaar. Maar als je hem voor de gek kunt houden, als je mensen om hem kunt laten lachen, win je."

Regisseur Ben Smit: “Je kunt een gevoelig, pijnlijk en ernstig onderwerp benaderen vanuit boosheid en verdriet (tragedie) maar ook vanuit satire en humor (komedie). Met De Producers kiest Mel Brooks bewust voor de komedie, dat juist zo bevrijdend kan werken.”

Artistiek Team

Ben Smit is de regisseur bij De Producers. Carla van Zanten verzorgt de choreografie. De repetities, onder leiding van dirigenten Piet Roorda en Marcel den Os, zijn inmiddels van start gegaan.