Groningse Band Aid: Benefietfestival AIDition op 9 juni in Simplon

AIDition vindt plaats in Simplon. De artiesten die optreden zijn: Inge van Calkar, Hans Hannemann, Hoppah, Cutting Grass, Shabby Cabs, Kill Your Darlings, Vera’s Charm, Bren Roos, Ruth & Ingo the Gringo.



De avond wordt geopend door Runs in the Family, de band van één van de bestuursleden van EducAIDed.



Tickets voor AIDition kosten 16 euro en de gehele opbrengst komt ten goede aan het NIRP onderwijsproject waarbij 5 klaslokalen en sanitaire voorzieningen worden gebouwd. Ook worden er 50 docenten getraind in psychosociale vaardigheden.



Ga voor meer informatie over de artietsen, het programma en het onderwijsproject naar www.aidition.nl.