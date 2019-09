Gronings gezelschap Het Houten Huis opent theaterfestival in Rusland

Vorig jaar vlogen Olga Saveljeva en Marina Raykina van het Moskouse Teatrium on Serpukhovka, speciaal naar België om onder andere Muziek van Beneden live te komen bekijken. De Groningers maakten indruk. De thematiek van de voorstelling -buren zijn en elkaar toch niet kennen- past goed in een grote stad als Moskou. Daarnaast speelt taal een kleine rol en de taal van muziek en beeld verstaat iedereen, aldus beide dames.



Behalve Het Houten Huis gaan er nog 10 jeugdgezelschappen uit Nederland in Moskou het toneel op. Dat gebeurde al eerder in 2013. Toen waren bezoekers zo enthousiast over de Hollandse jeugdpodiumkunsten dat er dit jaar een 'Nederlands seizoen' is geprogrammeerd.



Vaker naar het buitenland



Optreden in het buitenland is voor Het Houten Huis niet nieuw. Eerder speelden ze voorstellingen in Amerika, België, Polen, Duitsland en Noorwegen. Volgend jaar staat er, naast een nieuwe samenwerking met een Noorse producent, een aantal speelbeurten in China op de agenda.

Foto: Saris & den Engelsman