Groninger Museum deze zomer de hele week geopend

Het Groninger Museum is gedurende de zomervakantie van 9 juli tot en met 27 augustus ook op maandag open. Het museum trekt op dit moment met de tentoonstellingen LaChapelle: Good News for Modern Man en Avant-Garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 wekelijks zo’n 4000 bezoekers. Vanwege de vele toeristen in de regio is besloten om deze zomer de hele week open te zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naast de hoofdtentoonstellingen zijn nog drie exposities te zien deze zomer. Van Courbet tot Israëls, Museum Gouda te gast toont werk van Nederlandse en Franse kunstschilders als Gustave Courbet, Odilon Redon en Isaac Israëls. Zij schilderden landschappen met grote wolkenpartijen, kleurrijke bloemstillevens, straatgezichten en portretten die het alledaagse leven omvatten. Eén van de blikvangers is het sfeervolle werk Zonsondergang geschilderd door Charles-Franҫois Daubigny.



Liefhebbers van Delfts aardewerk, Chinees porselein en Japans lakwerk halen hun hart op bij De Wereld in Huis. In De Collectie krijgt de bezoeker een kijkje in de schatkamer van het Groninger Museum. Naast een grote collectie Gronings zilver en schilderijen uit de Gouden Eeuw is er aandacht voor moderne kunst: het (post)modernisme en hedendaagse kunst, mode en design, waaronder Memphis Design.



In hetzelfde paviljoen is deze zomer het beroemde en enige portret van ontdekkingsreiziger Abel Tasman te zien. Het is 375 jaar geleden dat Tasman, afkomstig uit Lutjegast, het eiland ontdekte dat naar hem vernoemd is: Tasmanië.