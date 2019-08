Groninger Kampioenschappen Touwtjespringen: komende zondag 25 augustus

Zondag 25 augustus zijn er - omdat het dan de laatste dag is van de schoolvakantie - de Open Kampioenschappen Touwtjespringen. Deze worden gehouden op TuinindeStad in het Westpark aan de Tarralaan in Groningen.

Kinderen kunnen individueel mee doen en/of als team. Diegene die het vaakst zonder fout ronddraait wint, en gaat er dan met de beker vandoor. Een simpele telling, zowel voor de individuele wedstrijd als voor de teamstrijd, met streng doch rechtvaardig toezicht van de scheidsrechter.

Tuinindestad zorgt voor de springtouwen, maar je mag natuurlijk ook je eigen touw meenemen. We gaan die zondag om 12.00 u open, zodat je kan warm draaien en je jezelf en/of je team kan inschrijven. Om 15.00 start de wedstrijd.

Oefenen



Je kan donderdag tm zaterdag komen oefenen. TuinindeStad is die dagen open vanaf 13.00. En ja natuurlijk, dan kan je ook komen knikkeren, verlossertje of verstoppertje spelen, want ook daar is de (perfecte) ruimte voor.

Meer: www.detuinindestad.nl