Gratis de Martinitoren op tijdens Open Torendag

De Martinitoren is op zaterdag 9 juni gratis toegankelijk tijdens de provinciale Open Torendag. De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt ervoor dat ook andere torens in de provincie toegankelijk zijn.

Voor de Martinitoren zijn speciale excursies samengesteld door de Stichting Martini Beiaard Groningen, de VVV en het Groninger Klokkenluidersgilde. Op vier momenten kun je mee naar de klokken. De stadsbeiaardier Auke de Boer geeft in aansluiting op een demonstratie van de luidklokken steeds een toelichting op het Hemony-carillon.



Verder gaat de Stichting Martini Beiaard Groningen weer werken met een ‘jukebox’ in de vorm van een miniatuur van de Martinitoren. Deze toren met een hoogte van meer dan 3 meter staat bij de VVV op de Grote Markt. Aan de hand van een jukeboxlijst mag uit een lijst met klassieke en populaire nummers gekozen worden. Deze melodie wordt dan gespeeld door de beiaardier.



Het geheel zal om ongeveer 16.30 uur worden afgesloten met het luiden van de twaalf klokken van de Martinitoren. Dat is in het kader van de klokkenestafette die de Stichting Klokkenspel Groningen heeft georganiseerd in het kader van haar 25-jarig bestaan. Hieraan zullen ongeveer 65 provinciale torens mee doen.