Grand Theatre geeft hele week ruimte aan jonge Groninger theatermakers

In een intieme setting krijgen zowel makers als publiek de kans om te zien hoe nieuwe ideeën in de praktijk uitpakken. Op het programma staat werk van Dieven, WERC, Illustere Figuren, Joëlle de Ruiter en Alexandra Schewelew.

Dieven – Ik beledig jou alleen om het voor mij een plek te geven

di 25 juni, 20:15

Dieven is het alias van Groninger componist en songwriter Bart Bruinsma. Hij presenteert een aantal nieuwe elektronische tracks in een live performance vol hartzeer en zwartgallige, masochistische thema’s.

WERC / Illustere Figuren – Eens is Nooit

di 25 juni, 19:30 / di 25 juni, 21:00

Videokunstenaar en theatermaker Joachim Rümke (WERC/Illustere Figuren) heeft geen zin meer in de existentiële angst die gepaard gaat met het maken van zijn levenskeuzes. Daarom maakt hij een videogame waarbij het publiek de controller in de hand krijgt om vóór hem te kiezen.

Joëlle de Ruiter – Untitled

wo 26 juni, tussen 19:00 en 21:00 / zo 30 juni, tussen 13:00 en 16:00

Joëlle de Ruiter (afgestudeerd aan Minerva in 2018) creëert een illustratieve installatie in de studio van Grand Theatre. Met verschuivende beelden, lichtanimaties en geluid daagt ze je uit om in de geschiedenis van Groningen en ommelanden te duiken en de eigen omgeving met andere ogen te bekijken.

Alexandra Schewelew – What’s up with the Ranevskis

wo 26 juni, 21:00

Voor de multimediale theatervoorstelling ‘What’s up with the Ranevskis?’ laat Minervastudent Alexandra Schewelew zich inspireren door ‘De Kersentuin’ van Tsjechov. De voorstelling volgt de Ranevski’s, een rijke familie die faam verwierf met hun eigen realityshow. Maar wat gebeurt er zodra de kijkcijfers tegenvallen en hun luxeleven opeens niet meer zo vanzelfsprekend is?

Illustere Figuren – Illustere Figuren Weekend

zo 30 juni, 16:00

Het laatste weekend van juni neemt theatercollectief Illustere Figuren intrek in Grand Theatre voor een Illustere Figuren Weekend. Samen met theatermaker Hendrik Aerts gaan ze aan de slag voor ‘Wie is toch die man die elke zondag de vleesvervangers snijdt’ (of: ‘Vaders’). Ze besluiten het weekend met een presentatie in de Bovenzaal.

Pay what you want

Voor de performances die onderdeel zijn van ‘Unfinished Business’ hanteert Grand Theatre een pay what you want beleid. Na afloop worden bezoekers na afloop gevraagd om een vrijwillige bijdrage die in zijn geheel naar de kunstenaar gaat. Een investering in de uiteindelijke voorstelling. Plaatsen reserveren kan via grandtheatregroningen.nl