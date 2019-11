Good Bye, Hereplein! Nog één keer film kijken in 'Forum Images'

Na bijna tien jaar van films draaien, is zondag de laatste filmvoorstelling van het Forum in de bioscoop aan het Hereplein. Op de rol staan de absolute publiekstrekkers van de laatste negen jaar.

De bioscoop verhuist op 29 november naar het nieuwe Forum Groningen. In dat gebouw zijn een aantal prachtige filmzalen gerealiseerd. De bios aan het Hereplein sluit daarom de deuren.



Maar niet voordat het Forum nog een klein feestje viert met een voorstelling van de films die in de afgelopen jaren flink in de smaak vielen bij het publiek. Zo kun je op zondag nog eens naar films als Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Boyhood en Melancholia.



De bioscoop opent al om 10.00 uur de deuren en je kunt tot 21.00 uur filmpjes bingewatchen. Per voorstelling betaal je 10,50 euro. Meer info en tickets? Check de website van Forum Groningen!