Film kijken op hoogste niveau in Groningen

Wanneer het Groninger Forum open gaat in 2019 kun je niet alleen van films genieten in een filmzaal op de vijfde verdieping, maar ook van het uitzicht daar.

Dat is te zien op deze impressie van het Filmplein, met op de achtergrond een stuk van de Martinitoren en het dak van de Martinikerk.

De illustratie is van architect NL Architects, en staat op de nieuwe website over wat er straks allemaal te beleven is in het Groninger Forum.

Op de illustratie hieronder een beeld van de kiosk op een lager gelegen verdieping. Bij deze kiosk kun je tijdschriften en kranten lezen.