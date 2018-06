Fietstocht in het teken van monniken en klooster Aduard

Zondag 15 juli gaat er een bijzondere fietstocht van start, die zeer geschikt is voor mensen die zowel van natuur, geschiedenis en cultuur als van fietsen houden. ’s Morgens vanaf half twaalf start er bij het Kloostermuseum in Aduard dan een fietstocht van 32 kilometer langs zaken die herinneren aan de monniken die het ooit zo machtige klooster van Aduard bewoonden.

Op verzoek van de gemeenteraad van Zuidhorn heeft het kloostermuseum Aduard een evenement bedacht dat aansluit bij Culturele hoofdstad Leeuwarden. In aansluiting op de Elfwegentocht is er een fietstocht in combinatie met voorlichting over leven, werken en verplaatsen in de kloostertijd, dus absoluut fossielvrij.

Middag Humsterland sluit daarmee aan bij Culturele hoofdstad 2018 als culturele regio 2018. Friesland heeft zijn Elfwegentocht, dat is twee weken feest zonder een druppel benzine, oostelijk Frisia sluit daarbij aan met een fietstocht door het gebied dat gemaakt is zonder een druppel benzine.

Het begint met een film waarin verteld wordt hoe de monniken hun Frisia vrij maakten van de verwoestende werking van de zee, hoe ze Groningen “maakten”. Daarna gaan we op de fiets door de noordelijke voorwerken van het klooster.

Bekwame gidsen wijzen u op de blijvende kenmerken van dit oudste cultuurlandschap. We bezoeken een boerderij op de terp waar de bewoner zal vertellen over het land waar hij al 70 jaar op woont en werkt. De tocht voert langs door mensen gemaakte waterwegen en sluizen en het Reitdiep. Op de dijk bij Aduarderzijl is een lunchstop.

Bij terugkomst staat er een lekker kopje koffie klaar en is bezoek mogelijk van de tentoonstelling Van graanschuur tot tichelwerk, over het gebied waar doorheen is gefietst.

Aanmelding kan per telefoon bij het museum 050 403 2109

Of per mail info@kloostermuseumaduard.nl