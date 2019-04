Festival Terug naar het begin start samenwerking met Kans voor uw Kind

Het festival Terug naar het Begin, dat jaarlijks plaatsvindt in en rond Appingedam, start een samenwerking met platform Kans-voor-uw-kind. Doel is het programma voor zoveel mogelijk gezinnen toegankelijk te maken. Op zaterdag 25 en zondag 26 kunnen kinderen een feestelijke middag met allerlei doe-activiteiten beleven in de Kindertuin, in de historische binnenstad van Appingedam. Om zoveel mogelijk gezinnen de kans te geven mee te doen, kunnen bezoekers er nu voor kiezen bij te dragen aan een ticket voor een gezin dat het wat minder breed heeft.

Ieder jaar vult Terug naar het Begin Appingedam en de dorpen eromheen met muziek, theater en mooie verhalen. Komende editie, op 24, 25 en 26 mei, is de eerste keer dat het festival een speciaal ticket aanbiedt voor een programma voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Het programma in de Kindertuin bestaat uit een theatervoorstelling van Studio Tape en verschillende activiteiten.



Ik zie, ik zie… wat jij ziet

De Kindertuin is te vinden in het hart van Appingedam, dat deze dagen tevens het hart van Terug naar het Begin is. In de grote Nicolaïkerk gaat Studio Tape aan de slag met de grote vragen van een klein meisje in de kindervoorstelling 'Ik zie, ik zie, wat jij ziet'. In en rondom de kerk mogen de kinderen bij de dieren uit de voorstelling op bezoek. In de achtertuin van meneer Mol zoeken ze naar insecten en andere diertjes. Bij Poes Shakuntala kunnen ze even uitrusten terwijl ze luisteren naar sprookjes en liedjes. Bij Moes de Mus gaan ze juist flink aan de slag om een vogelhuisje te bouwen. Met een gezinsticket van 18 euro krijgt een gezin van maximaal twee volwassenen en vier kinderen toegang tot het programma.



Kans voor uw kind

Het festival is er voor iedereen, of je nu wat meer of wat minder te besteden hebt. Daarom heeft het festival besloten een samenwerking aan te gaan met platform Kans voor uw Kind. Het festival roept bezoekers op om, naast eigen tickets, ook een Kans-voor-uw-kind-gezinsticket te bestellen, bestemd voor een gezin met een laag inkomen.



Op die manier kan dit gezinsticket tegen een zeer laag tarief van 8 euro worden aangeboden op www.kansvooruwkind.nl en kan elk gezin, ongeacht de dikte van de portemonnee, genieten van het gezinsprogramma van Terug naar het begin.



Meer informatie: www.terugnaarhetbegin.nl



Foto: David Vroom