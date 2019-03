Expo in Wall House in het teken van 100 jaar Bauhaus

Tot op de dag van vandaag beïnvloedt Gunta Stölzl wevers en designers. Haar ideeën worden gebruikt in het programma van textielopleidingen en designers baseren zich op haar ontwerpen.



De intieme tentoonstelling Gunta Stölzl: 100 jaar Bauhausstoffen geeft een direct inkijkje in het leven en nalatenschap van Stölzl en toont onder meer patroonkaarten, originele stoffen, Bauhaus-ontwerpen, aquarellen en meubels gestoffeerd naar haar ontwerp. Recente reproducties laten zien hoe springlevend haar werk nog altijd is.



Activiteiten Wall House Weekenden



Naast de expositie zijn er komend seizoen ook verschillende activiteiten bij te wonen in het gebouw, waaronder een lezing door de Duitse schrijfster Ingrid Radewaldt over de door haar geschreven biografie Gunta Stölzl: Pionierin der Bauhausweberei. Ook zijn er rondleidingen en knutselactiviteiten voor kinderen.



Feestelijke seizoensopening



Groninger Museum-directeur Andreas Blühm opent zaterdag 30 maart 2019 om 12.00 uur het nieuwe seizoen. Aansluitend zal Wall House-programmeur Gea Schenk samen met Monika Stadler de tentoonstelling Gunta Stölzl: 100 jaar Bauhausstoffen kort toelichten. Om 13.00 uur gaat Mirjam Deckers als co-curator dieper in op de samenstelling van de expositie.



Wall House #2 is een bezienswaardigheid in het zuiden van de stad Groningen. Met zijn veelheid aan vormen, kleuren, interessante details, symbolen en betekenissen is het een icoon voor architectuurliefhebbers. Het exuberante woonhuis werd ontworpen door de New Yorkse architect John Quentin Hejduk (1929-2001) in 1973, maar kreeg pas in 2001 zijn plek aan het Hoornsemeer in Groningen.



Toegang gratis



Het gebouw is van 30 maart tot en met 2 november 2019 elke zaterdag en zondag en op Paas- en Pinkstermaandag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Wall House #2 bevindt zich aan de A.J. Lutulistraat 17 in Groningen.