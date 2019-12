3FM Serious Request Kerstavond op Ossenmarkt in Groningen: gratis optredens top-artiesten

Maandag 24 december eindigt nameijk 3FM Serious Request: ‘The Lifeline’ met de inzamelactie voor het Rode Kruis.



De zes 3FM-dj's worden op kerstavond, na een week ruim 500 km door Nederland te hebben gewandeld, onthaald op de Ossenmarkt in Groningen.



Op kerstavond wordt het eindbedrag bekend gemaakt van 3FM Serious Request: The Lifeline. Voorafgaand aan de bekendmaking zijn er optredens van Naaz (18.00 - 18.20 uur), Merol (18.30 - 18.50 uur), Blanks (19.10 - 19.30 uur), Roxeanne Hazes (20.15 - 20.35 uur) en Snelle (20.45 - 21.05 uur).



Daarna worden de drie dj-teams feestelijk onthaald door een haag van Rode Kruis-medewerkers en onthullen de 3FM-dj's hoeveel geld er is opgehaald voor het Rode Kruis en de slachtoffers van mensenhandel.



De presentatie is in handen van Eric Corton.