84 Studios: eerste Groningse breakdanceschool opent in september zijn deuren

De Groningse breakdanceformatie 84Posse opent in september zijn eigen studio voor het publiek. In tegenstelling tot andere dansscholen in het Noorden richt 84 Studios zich puur op breakdance. Op de nieuwe dansschool kunnen leerlingen meerdere lessen en open trainingen volgen. De Posse wil hiermee het breakdance-niveau in het Noorden naar (inter)nationaal niveau tillen.

De 84Posse is een breakdance crew die bestaat uit 12 leden. De jongste danser is 14 jaar en de oudste 34 jaar. In 2017/ 2018 hebben de individuele dansers zowel regionale, nationale als internationale breakdancebattles gewonnen, waaronder: Underground Break Battle Assen (Marvin Baumbletterman) Nederlandse Breakdance League Utrecht en Groningen (Kylian Dellebarre), Nederlandse Breakdance League Rotterdam (Ben Lijzenga) en in Milaan won Tim Jansen de internationale battle: Breaking Giants.



Nu willen de dansers hun gezamenlijke ervaring delen. Daarom starten zij in september met lessen en trainingen voor jong en oud. Het rooster en de lesinformatie is te vinden op de website. Naast het reguliere rooster worden er ook periodieke workshops en battles georganiseerd, om de talentontwikkeling van de leerlingen nog een extra boost te geven.



Wie benieuwd is hoe deze lessen er uitzien of zelf wil ervaren hoe het is om te breakdancen, is op woensdag 29 augustus welkom op de open dag van 84 Studios, van 15.00 tot 17.00 aan de Travertijnstraat 12 in Vinkhuizen.



Foto: Tim Jansen in actie, gefotografeerd door Lucas Winkel