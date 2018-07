Drie dagen muziek en theater in de natuur op FestiValderAa

Op 6, 7 en 8 juli vindt op een klein stukje rijden vanaf de stad, in en om het Drentse Schipborg, FestiValderAa plaats. Ook dit jaar biedt het festival weer een uniek muziek-, theater-, natuur-, kinder- en kunstprogramma.

Een divers programma van hoge kwaliteit, voor elk wat wils. Dat is FestiValderAa. Wat het festival vooral bijzonder maakt ,is de ligging in het schitterende Stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Dat wij dit mooie gebied waarderen zie je ook terug in het natuurprogramma, dat bestaat uit verschillende natuurwandelingen, Openlucht College’s en de Microsafari waarbij je zelf de natuur gaat ontdekken.

Muziek Het festival wordt op vrijdag geopend door het Noordpool Orkest dat samen met Janne Schra het album Vasalis speelt. Daarnaast is het alter ego van Mick Jagger, Ralph de Jong, er weer en op zaterdag de veel geprezen zangeres Shirma Rouse die op onnavolgbare wijze Aretha Franklin nadoet. De afsluitende band komt uit Barcelona: MUYAYO RIF. Stilstaan is daarbij geen optie.



Theater Het theaterprogramma is dit jaar ook erg bijzonder en gevarieerd. Heerlijk ontspannende vrolijkheid bij de voorstelling van tgECHO, wat serieuzere maar o zo mooie muzikale reisverhalen van Joshua Aron, spannende slapstick met de YoungGangsters, stil genieten met en bij De Noorderlingen & Het Houten Huis, de ongelooflijk mooie stem van sopraan Birgitte van Hagen, en de zoektocht van ZUHAUSE over de noodzaak naar iets te betekenen in een doelloos bestaan.



Ook erg bijzonder dit jaar is de voor een gouden kalf genomineerde virtual-reality documentaire Stoel Van De Laatste Jaren, over de laatste fase van het leven.



