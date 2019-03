Dit is geen schilderij van Vincent van Gogh…

Kunsthistorica Carolien ten Bruggencate houdt op donderdag 21 maart in de Remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel te Groningen een lezing over David Hockney en Vincent van Gogh, naar aanleiding van de tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature in het Van Gogh Museum te Amsterdam.

De lezing gaat over de onmiskenbare invloed van Vincent van Gogh (1853-1890) op het werk van de Engelse kunstenaar David Hockney (1937). Beide kunstenaars zijn gefascineerd door de natuur, leggen die in felle kleuren vast en experimenteren met perspectief. In de landschappen die Hockney in zijn geboortestreek Yorkshire Wolds schilderde, is een duidelijke overeenkomst te zien met de landschappen van Van Gogh. Hockney bewondert zijn beroemde voorganger om zijn glasheldere blik. Hij denkt dat mensen zo van Van Goghs schilderijen houden omdat je kunt zien hoe ze zijn gemaakt.

Carolien ten Bruggencate

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de negentiende en twintigste eeuw.

Kunst In Zicht

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen

Donderdag 21 maart 2019

19.30 uur – 21.30 uur

Entree: € 15,00

Aanmelden voor deze lezing: aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050 318 8651

Remonstrantse kerk

Coehoornsingel 14

9711 BS Groningen