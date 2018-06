De Ploeg: zondag drie concerten in Stationshal Groningen

In de Stationshal van Groningen vinden zondag 10 juni drie concerten plaats in het kader van de activiteiten die gehouden worden om het 100-jarige bestaan van kunstkring De Ploeg te vieren

Daarnaast sluiten ze aan op de expositie van het Groninger Museum: ‘Avant Garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’. Tijdens de twintig minuten durende concerten brengt het Grieg Pianoduo een vierhandige piano-uitvoering van ‘Le Boeuf sur le toit’ ten gehore met daarbij op de achtergrond een geluidloze filmopname van de reconstructie uit 1988.

Reconstructie uit 1988

In 1925 werd in de Groninger Stadsschouwburg de pantomime ‘Le Boeuf sur le Toit’ opgevoerd. De pantomime was gecomponeerd door Darius Milhaud, met een scenario van Jean Cocteau. Uitvoerenden waren het Groningse studentenorkest Bragi, met als dirigent Ploeglid en componist Daniël Ruyneman.

Decor en maskers waren ontworpen door Jan Wiegers. In 1988 vond een reconstructie van die voorstelling uit 1925 plaats. Studenten van Academie Minerva maakten nieuwe versies van de maskers, kostuums en het theaterbeeld. Het Grieg Pianoduo verzorgde toen ook de vierhandige pianobegeleiding. De concerten van zondag brengen de voorstellingen uit 1925 en 1988 samen.

De concerten

De concerten vinden plaats om 10.30 uur, 13.00 uur en om 14.30 uur in de Stationshal van Groningen. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kan men terecht op www.deploeg100jaar.nl