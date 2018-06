De Oosterpoort en EM2 slaan muzikale handen ineen

Vanaf medio december zal cultureel centrum De Oosterpoort in samenwerking met venue EM2 concerten gaan organiseren op het voormalig Suikerunieterrein. Op 6 december is DeWolff de eerste band die dankzij deze samenwerking optreedt in de 'Barn'.

EM2 heeft sinds januari de deuren geopend op het voormalig Suikerunieterrein en is een ontmoetingsplek waar plaats is voor initiatief en experiment. Waar Stadjers meebeslissen en onderdeel uitmaken van de programmering.



Naast het culturele gedeelte biedt de locatie een ideale plek voor besloten feesten en partijen. Dankzij een modulair systeem is de EM2 een voor het noorden unieke locatie met een zaalcapaciteit tot 800 personen. Voor het interieur is gebruik gemaakt van gerecyclede materialen met een 'industriële en rock ’n roll-touch'.



Op 6 december staat het eerste concert gepland: de Nederlandse formatie DeWolff staat dan in EM2 opn de planken. DeWolff stond recent in het voorprogramma van grote acts als The Black Keys en Deep Purple en speelde op festivals als Pinkpop, Lowlands, ESNS en Sziget Nederland. In mei van dit jaar stond de band nog voor een uitverkochte grote zaal in De Oosterpoort.



Tickets zijn hier te bestellen vanaf 10.00 uur op vrijdag 29 juni.