De Jeugd van Tegenwoordig naar De Oosterpoort

Tien jaar geleden zette De Jeugd Van Tegenwoordig zichzelf met Watskeburt in één oerknal op de kaart. Voorjekijkendoorlopen was de volgende hit die klaarstond en ook daarna bleven de successen niet uit. Inmiddels is de DJVT één van de grootste Nederlandse acts. Daarnaast is de sound van De Jeugd Van Tegenwoordig talloze keren gekopieerd, in binnen- en buitenland.



De Jeugd Van Tegenwoordig



Ook live heeft De Jeugd een indrukwekkende reputatie. Zowel op festivals als in zalen komen ze tot hun recht en weten ze er voor bezoekers een onvergetelijke avond van te maken. Het is dan ook niet vreemd dat ze award na award binnenslepen. In 2011 werd de Popprijs prooi voor De Jeugd Van Tegenwoordig.



Poëzie en punchlines



De jongens van De Jeugd Van Tegenwoordig blijven productief. Ze hebben vele hits, zoals Manon, Get Spanish en Sterrenstof op hun naam staan. Drie jaar na het verschijnen van het album Manon kwam begin dit jaar het zesde album Luek uit. "Op Luek wordt er ouderwets getrokken en gesjord aan de Nederlandse taal om die in te passen in rijm of refrein. De vaste verdeling is nog steeds dat Faberyayo tegen de poëzie aan schurkt, Wiwa voor de korte, gevatte punchline gaat en Vjèze de meest originele vondsten heeft. Dat alles in combinatie met de hiphop, electro en swingbeat van Bas Bron." (OOR)



Ook in december 2017 stond De Jeugd van Tegenwoordig al in De Oosterpoort. Toen ging het dak eraf.